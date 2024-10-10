Казахстанский фильм признали лучшим на фестивале в Азербайджане

Кино , Культура
78
Дана Аменова
корреспондент

Кинокартина «Бауырына салу» завоевала главный приз в Баку

Фото: МКИ

Фильм «Бауырына салу», снятый при поддержке МКИ и Центра поддержки национального кино, получил главный приз на азербайджанском фестивале Baku International Film Festival 2024, сообщает Kazpravda.kz 

На фестивале председатель жюри, лауреат премии «Золотой глобус» Сиддик Байрам, высоко оценил этот проект.

«Могу сказать, что данный фильм один из самых насыщенных в Центральной Азии. Здесь раскрывается национальная традиция и тонкая психология детской души. Мы надеемся, что фильм и дальше будет покорять высоты», — отметил афганский режиссер.

Также в ведомстве добавили, что фильм режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу» утвержден для выдвижения на премию «Оскар».

Он получил высшую награду национальной премии «Тулпар» по итогам голосования членов альянса и был рекомендован Оскаровскому комитету представлять Казахстан в номинации International Feature Film.

#фильм #кинофестиваль #приз #«Бауырына салу» #Baku International Film Festival

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Совершенствуя климатическое законодательство
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Более трех тысяч гостей посетили Дни культуры Казахстана в …
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылха…
Памятник Абылхану Кастееву открыли в области Жетісу
Юбилейная выставка Айжан Беккуловой открылась в алматинском…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]