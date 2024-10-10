Казахстанский фильм признали лучшим на фестивале в Азербайджане

Фото: МКИ

Фильм «Бауырына салу», снятый при поддержке МКИ и Центра поддержки национального кино, получил главный приз на азербайджанском фестивале Baku International Film Festival 2024, сообщает Kazpravda.kz

На фестивале председатель жюри, лауреат премии «Золотой глобус» Сиддик Байрам, высоко оценил этот проект.

«Могу сказать, что данный фильм один из самых насыщенных в Центральной Азии. Здесь раскрывается национальная традиция и тонкая психология детской души. Мы надеемся, что фильм и дальше будет покорять высоты», — отметил афганский режиссер.

Также в ведомстве добавили, что фильм режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу» утвержден для выдвижения на премию «Оскар».

Он получил высшую награду национальной премии «Тулпар» по итогам голосования членов альянса и был рекомендован Оскаровскому комитету представлять Казахстан в номинации International Feature Film.