Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале

Культура,Кино
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Дана Аменова
корреспондент

«Граждане крыши» – дебютная режиссёрская работа Гүлшат Смагуловой, которая более 15 лет работает в сфере кино

Фото: Министерство культуры и информации

Казахстанский фильм «Граждане крыши» одержал победу сразу в девяти номинациях на международном фестивале Fashion Film Festival, прошедшем в Москве, сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минкультуры, мероприятие объединило талантливых специалистов в области кино и визуального искусства из Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Латвии, Армении и Израиля.

Отечественная кинолента была отмечена наградами за лучший костюм (Елена Айтова), лучшую музыку (Виктор Сологуб), лучшую женскую роль второго плана (Ольга Ландина), за операторскую работу (Александр Плотников), звукорежиссуру (Руслан Сакиев), главную женскую роль (Лидия Ярышева), лучший грим (Татьяна Жамбакеева), продюсирование (Алия Шарипбаева) и креативную концепцию (Гульшат Смагулова).

«Граждане крыши» – дебютная режиссёрская работа Гүлшат Смагуловой, которая более 15 лет работает в сфере кино.

Фильм, вышедший на экраны на казахском и русском языках, рассказывает о трогательной дружбе между молодым человеком Дамиром, переживающим жизненные трудности, и подростком Костей, страдающим аутизмом.

Через эту историю творческая команда затрагивает важные темы инклюзии и социальной адаптации детей с особенностями развития, подчёркивая необходимость их полноценного участия в жизни общества.

Картина была создана по заказу  Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Съёмки проходили в Алматы и Талгарском районе Алматинской области.

#Минкультуры #награды #фильм #кинофестиваль

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