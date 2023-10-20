Над Афинами взвился флаг Казахстана

Международное сотрудничество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

 В честь Дня Республики на самой высшей точке Афин – горе Ликавитос – взвился небесно-голубой флаг Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

"Жители и гости столицы Греции могли созерцать казахстанский флаг, установленный на высоте 277 метров над уровнем моря. С вершины Ликавитоса – самого высокого из семи холмов, окружающих Афины, – открывается самая красочная и обширная панорама столицы Греции", – отметили в МИД.

Греческая легенда гласит, что гору Ликавитос создала богиня Афина, уронившая на этом месте камень по пути в Акрополь. В античные времена на холме располагалось святилище "Зевса, обитающего на вершине". Ликавитос называют также "Волчья гора", так как название на греческом означает "роща, в которой живут волки".

Во внешнеполитическом ведомстве РК акцентировали, что поднятие казахстанского флага на древнем и священном для греков месте символизирует дружбу между греческим и казахским народами.

Уникальное поздравление было организовано казахстанско-греческим деловым советом, основной миссией которого является продвижение сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций и культуры.

#поздравление #флаг #День Республики #Афины

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