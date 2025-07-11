Казахстанский кинофильм «Бауырына Салу» признан лучшим на фестивале в Италии

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Фильм режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына Салу» завоевал главную награду 23-го международного кинофестиваля Ischia Film Festival, который проходит на острове Искья в Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Фото: Минкультуры РК

Лента одержала победу в номинации «Лучший полнометражный фильм».

Фильм был снят при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

Напомним, ранее картина стала лучшим молодежным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграла главный приз на Baku International Film Festival в Азербайджане и получила специальную награду на французском Cinema Heritage Festival.

Оператор Жанарбек Елеубек был удостоен премии в номинации «Лучший оператор» на Asia World Film Festival. Кроме того, фильм официально был выдвинут от Казахстана на премию «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет фильма рассказывает историю мальчика, который, согласно древней казахской традиции, воспитывается бабушкой. После ее ухода из жизни ему приходится возвращаться к родителям и строить отношения, по сути, с чужими ему людьми в новой среде.

Кинофестиваль Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, является одним из самых живописных и самобытных в Европе. Он проходит на территории средневекового Арагонского замка. Главной особенностью фестиваля является внимание к визуальной среде кино и художественной роли мест съемок, благодаря чему каждая кинолента рассматривается в контексте культурного и природного пространства.

#победа #Италия #кинофестиваль

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