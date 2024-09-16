Параатлет Дастан Ордабай завоевал серебро на международном турнире

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным акимата Астаны, в соревнованиях приняли участие около 100 велогонщиков со всего мира. В дисциплине Para cycling в рамках Virtus Cycling Open Time Trial приняло участие 16 параатлетов, среди которых был астанчанин Дастан Ордабай, сообщает Kazpravda.kz

Дастан Ордабай принял участие в категории іі-3 (расстройство аутистического спектра) в индивидуальной гонке на время (Time trial) на дистанции 17,3 км. К финишу кандидат в мастера спорта пришел вторым, заняв второе место.