Параатлет Дастан Ордабай завоевал серебро на международном турнире

Во Франции прошла велогонка среди спортсменов с аутизмом
По данным акимата Астаны, в соревнованиях приняли участие около 100 велогонщиков со всего мира. В дисциплине Para cycling в рамках Virtus Cycling Open Time Trial приняло участие 16 параатлетов, среди которых был астанчанин Дастан Ордабай, сообщает Kazpravda.kz
Дастан Ордабай принял участие в категории іі-3 (расстройство аутистического спектра) в индивидуальной гонке на время (Time trial) на дистанции 17,3 км. К финишу кандидат в мастера спорта пришел вторым, заняв второе место.
«Для Дастана это уже вторые соревнования в 2024 году на шоссе. Он является лидером нашей сборной и продолжает показывать хорошие результаты. Впереди предстоит защита титула в Австралии в 2025 году, вместе с командой будем продолжать готовиться», – сообщила президент РОО «Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития» города Астаны Дина Темиргалиева.