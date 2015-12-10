​Казахстанский путь в 3D-формате

Среди множества залов музея особенно популярным считается Зал независимости. Оснащенный уникальными технологиями, он вызывает восхищение равно как иностранных делегаций, так и казахстанских посетителей.

– Экспозиция раскрывает историческую роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении независимого государства, принятии новых символов суверенной республики, демаркации и делимитации государственной границы, сохранении целостности и единства демократического государства, признании Казахстана как равноправного члена международного сообщества, – говорит экскурсовод Мирас Кусаинов. – В зале использованы все последние разработки в сфере музейного представления материалов – будь то огромный экран изогнутой формы, передающий видео в формате 3D, электронная книга или сенсорные киоски.

Изменилось и традиционное понимание экскурсии, поскольку теперь посетитель не нуждается в пространных лекциях гида: он может «пообщаться» с компьютером на удобном ему языке и получить только необходимую для себя информацию.

– Раз, два – и готово, – показывает Мирас алгоритм работы с киосками. – Захотели узнать об истории государственных символов – вот, пожалуйста. Хотите поближе познакомиться с легендами казахстанского спорта – тоже не проблема. И все это только на одном LED-экране. А ведь таких у нас несколько.

Тематика первого чудо-киоска посвящена вопросам становления нового государства. Это и формирование института президентства, и деятельность Ассамблеи народа Казахстана, и достижения в образовании и науке, культуре и спорте. Второй LED-экран «рассказывает» о статусе Казахстана в мировом сообществе. Признанию нашей страны на международном уровне посвящены представленные здесь анимационные фильмы «Казахстан – субъект мирового сообщества», «Казахстан – безъядерное государство», «Национальное космическое агентство РК «Казгарыш».

Далее следует раздел «Экономическое развитие РК», а затем – «Казахстанский путь». Последний интересен тем, что работает по календарному принципу. Выбираешь нужную дату в период с 1991 по 2014 год, и экран выдает имеющийся видеоряд по выступлениям Главы государства, событиям, произошедшим в тот день, фотографии, другие материалы. И можно буквально по дням отследить основные события за отдельный год и составить общую картину устойчивого развития республики в период независимости.

– А еще наши посетители могут свободно «гулять» по различным объектам страны, в числе которых – Дворец Мира и Согласия, Музей Первого Президента, Назарбаев Университет и другие, – продолжает М. Кусаинов. – Это стало возможным благодаря сенсорным киоскам, работающим в формате 3D.

Эффект присутствия обеспечивает и огромный экран изогнутой формы. Аналогов ему, как утверждает экскурсовод, нет на постсоветском пространстве. Мало где применим и такой формат, как электронная книга. Техноновинка содержит в себе 50 трудов Президента страны и книги, написанные о Главе государства.

Внимание посетителей, конечно, привлекают Государственные символы независимого Казахстана, Штандарт Президента, Конституция 1995 года, а также образцы денежных знаков, паспортов, марок, выпущенных в Казахстане, государственные награды страны – «Халық қаһарманы», ордена «Парасат», «Алтын Қыран», «Отан», «Данқ». Объемные макеты ракеты «Протон-М» и казахстанского спутника KAZSAT 2 отражают достижения и потенциал Казахстана в космической отрасли.

Визуальным украшением и информационным дополнением стали выставленные в зале скульптуры современных художников, символизирующие единство нации и устремленность в будущее нынешней молодежи.