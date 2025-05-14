Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 102 килограммов

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Цзяншане, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 102 килограммов.

В сумме двоеборья Антропов поднял 386 (165+221) килограммов.

Победу в этом дивизионе одержал Лу Хуаньхуа (Китай) - 410 (180+230) килограммов. Дауранбек Хасанбаев (Туркменистан) отметился третьим местом - 377 (182+195) килограммов.

Отметим, ранее Пётр Хребтов завоевал «бронзу» в весе до 73 килограммов.