Казахстанец стал победителем в международном заплыве Oceanman

Студент Казахского национального университета имени аль-Фараби Елдар Шекербек стал победителем в международном заплыве на открытой воде Oceanman Kazakhstan-2023, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК

Международные соревнования Oceanman по плаванию на море или в открытых водоемах с каждым годом набирают популярность среди ведущих здоровый образ жизни. Несколько состязаний этого объединенного чемпионата проводятся ежегодно в разных точках мира. По правилам системы квалификации первые 10 женщин и 10 мужчин с каждого этапа автоматически проходят в финал.

Oceanman Kazakhstan-2023 прошел в акватории Капчагайского водохранилища в честь 25-летия Астаны. Всего в чемпионате приняли участие пловцы из 20 стран мира в 8 категориях – от 7 до 70 лет и старше. В этом году спортсмены преодолевали дистанции на 800 метров, 1,5 км, 5 км и 10 км.

Лучшим оказался казахстанец Елдар Шекербек.

Стоит отметить, что в 2022 году парень занял 1-е место на международном конкурсе Oceanman-2022 в Таиланде и стал чемпионом Азии. Среди 1 200 спортсменов из 36 стран мира он показал лучший результат, проплыв 5 км в открытом море за 1 час 10 минут.

В целом же в соревнованиях Oceanman Kazakhstan-2023 многие казахстанские спортсмены показали лучшие результаты и в конце года примут участие в финале, который состоится в Таиланде.