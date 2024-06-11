Казахстанский таеквондист стал победителем турнира в Люксембурге

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он выиграл соревнования в весовой категории до 63 кг

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1 в Люксембурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов.

Для него данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры, отметили в НОК.

Напомним, Абабакиров квалифицировался на Олимпиаду в весе до 58 килограммов.

 

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