Казахстанский таеквондист стал победителем турнира в Люксембурге

Он выиграл соревнования в весовой категории до 63 кг

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1 в Люксембурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов.

Для него данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры, отметили в НОК.

Напомним, Абабакиров квалифицировался на Олимпиаду в весе до 58 килограммов.