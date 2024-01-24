Казахстанскую молодежь призвали участвовать в совершенствовании миграционного законодательства

Общество
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Ныгмет Кадиша
корреспондент

Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), Академией государственного управления при Президенте РК, министерством труда и социальной защиты населения и Назарбаев Университетом провела «Молодежный идеатон» по совершенствованию миграционного законодательства и правоприменительной практике в Республике Казахстан.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Мероприятие состоялось при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Глава миссии МОМ в Центральной Азии Зейнал Гаджиев в своем выступлении подчеркнул первостепенное значение участия молодого поколения в решении проблем, связанных с миграцией. Заместитель председателя комиссии Тастемир Абишев отметил, что миграционная политика является одним из стратегических направлений государственной политики РК. Она ориентирована на стимулирование этнической репатриации (кандасов), на привлечение высококвалифицированных трудящихся-мигрантов, с одной стороны, и на решение проблем расселения населения по северным регионам в соответствии с потребностями экономики и с учетом демографической ситуации - с другой.

Тастемир Абишев говорил о необходимости актуализировать вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов в государственных органах, использовании потенциала институтов гражданского общества и высших учебных заведений в защите прав трудящихся-мигрантов, призвал обратить особое внимание на роль правового просвещения населения, в том числе мигрантов.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает большое значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте международных обязательств РК.

Заместитель председателя Комиссии по правам человека призвал молодежь и их организации генерировать новые идеи и проекты по совершенствованию миграционного законодательства и правоприменительной практики, принимать активное участие в реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Разбившись на команды, участники презентовали инновационные идеи для возможной реализации в будущем. Главной целью было изучение стратегий, способствующих укреплению сотрудничества и углублению понимания миграционного опыта как в пределах Казахстана, так и на международной арене. Особое внимание было уделено важнейшей роли правительственных и неправительственных организаций в содействии проживанию мигрантов в странах происхождения и назначения.

Презентации были согласованы с целями, изложенными в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Присутствующие активно участвовали в дискуссиях, предлагая идеи, которые нашли отклик у аудитории. Были затронуты такие темы, как динамичные потребности рынка труда, сохранение культурного наследия, формирование позитивных отношений между работниками и работодателями, обеспечение прав и свобод трудящихся-мигрантов в соответствии с международными стандартами.

«Молодежный идеатон» стал ключевой платформой, дающей молодому поколению возможность внести существенный вклад в продолжающийся диалог о миграции и ее многогранных последствиях.

#законодательство #миграция

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