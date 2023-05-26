Казахстанца, подозреваемого в убийстве 6-летней давности, экстрадировали из Германии

Правительство Германии на принципе взаимности удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина «Г.», подозреваемого в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Скриншот с видео Генпрокуратуры РК

Преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в городе Уральске. В ходе конфликта подозреваемый нанес 7 ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления.

После «Г.» скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел экстрадировали «Г.» в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. Он водворен в следственный изолятор города Астаны.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В ГП отметили, что очередная выдача подозреваемого лица Казахстану еще раз подчеркивает высокий уровень доверия между нашей страной и Германией.