Казахстанцам списали долги по кредитам на 40 млрд тенге

Это статистика с прошлого года, с момента вступления в силу закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Документ вступил в силу в прошлом году, и с сентября первые граждане, подавшие заявление, получили статус банкротов. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на площадке СЦК.

По его данным, из 102 тысяч заявителей 13 тысяч получили одобрение по внесудебному банкротству. Сумма списанной задолженности составила 27 млрд тенге. Документы многих заявителей были возвращены. Причина - наличие имущества и автотранспорта, отсутствие документов по регулированию задолженности с банками, а также отсутствие кредитора в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство.

«Также рассматривались заявления по судебному банкротству. По ним было списано 12,2 млрд тенге долгов. На сегодняшний день банкротами признаны 13 тысяч физических лиц. Списанный долг составил 40 млрд тенге по обоим видам процедур», - сказал спикер.

Ответственное ведомство решило внести ряд изменений в принятый закон. Так, теперь гражданину при подаче заявления не требуется прилагать документ об урегулировании долга с кредитором. Теперь все финансовые организации будут обязаны направлять в кредитные бюро сведения. Заявитель, не найденный в списке, может повторно подать свое заявление. Также снят запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Среди признанных банкротами 1,2 тысяч граждан - получатели адресной социальной помощи. Им списано 1,4 млрд тенге.