Казахстанцам станет проще получать информацию о своем статусе в ОСМС

Она доступна в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минздраве подготовили изменения в правила оказания госуслуги по предоставлению информации об участии граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Проект направлен на совершенствование порядка предоставления услуги и повышение доступности сведений о страховом статусе и произведенных отчислениях.

Государственная услуга позволяет гражданам оперативно получать достоверную информацию о своем статусе в системе ОСМС, периодах страхования, а также о перечисленных за них взносах и отчислениях.

Получить услугу можно в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz, что позволяет гражданам в любое удобное время проверить свой страховой статус и сведения о произведенных платежах без необходимости личного обращения в государственные органы.

Сегодня участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются 17,5 миллиона граждан.

В перечень входят профилактические осмотры, консультативно-диагностическая помощь, специализированная медицинская помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, высокотехнологичная медицинская помощь, медицинская реабилитация и лекарственное обеспечение в рамках действующего законодательства.