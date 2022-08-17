Казахстанцев призывают не переводить прохожим деньги взамен на наличку, чтобы не стать жертвой мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Куатбек Науатов на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что такие случаи действительно встречаются.

«Если кто-то обращается о переводе, просит перевести на карту, то лучше отказать в таких случаях. При обнаружении мошеннических действий необходимо незамедлительно обращаться в полицию», - посоветовал Куатбек Науатов.

Представитель пресс-службы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка города Алматы Дмитрий Акмаев добавил, что это возможно тоже один из способов мошенничества.

«Я даже могу предположить, что этот вид мошенничества связан с использованием каких-либо маркет-плейсов… Если вы перечисляете деньги какому-то постороннему человеку, то, возможно, мошенник пытается выдать это за вид товара. И, если что-то пойдет не так с товаром, то получатель денег увидит, от кого поступили деньги, и он может обращаться уже к вам, как к продавцу или покупателю. Таким образом, вы уже становитесь соучастником. Категорически не рекомендую делать переводы. Тем более, переводы у нас считаются добровольными. Невозможно практически доказать, что кто-то вас заставил, потому что, вводя смс-код на перевод, вы подтверждаете, что делаете это добровольно», - объяснил Дмитрий Акмаев.

Куатбек Науатов добавил, что одним из популярных способов обмана стали звонки злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков. В своем разговоре с потерпевшими они сообщают, что с их счетов якобы производятся подозрительные транзакции, вводя в заблуждение. Просят потерпевших скачать приложения на мобильный телефон AnyDesk или TeamViwer, с целью сохранения денег. Однако в последующем эти программы дают полный доступ к смартфону их владельцев и, соответственно, к приложению мобильного банкинга. Получив доступ, мошенники проводят незаконные транзакции на подставные счета.