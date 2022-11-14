Казахстанцы едят очень мало рыбы – министр экологии

Казахстанцы потребляют в пищу очень мало рыбной продукции – в 4 раза меньше нормы. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикакали Брекешев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека. В Казахстане это цифра составляет менее 4 кг, которую, как я уже отмечал выше, необходимо повышать», – сказал Брекешев.

Между тем, по информации министра, в соседних России и Китае потребляется 23 и 43 кг на человека соответственно.

«Таким образом, с учетом приграничных районов сопредельных стран потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более 3 млн. тонн», – поделился глава Минэкологии.