Казахстанцы голосовали за вопрос, который повлияет на их жизнь - Шаталов

Фото: parlam.kz

Появились данные экзит-поллов сегодняшнего референдума: все дают цифры около 70% с небольшой разницей, находящейся в зоне статистической погрешности.

«Думаю, итоговые данные ЦИК будут находится в этой зоне – практически три четверти избирателей отдали свои голоса за то, чтобы в Казахстане можно было использовать мирный атом. Это закономерный итог кампании, которую провел Народный штаб за прошедший месяц», - написал он в Telegram.

По его словам, ключевой фактор успеха кампании состоит в том, что за это время удалось перетянуть на свою сторону не определившихся, которых в вопросе АЭС было довольно много – более 20% от общего числа избирателей.

«В своем большинстве это были люди, которые руководствовались эмоциональными аргументами и мифами об атомной энергии. Сказывался элементарный дефицит доступной информации как о самом энергоисточнике, так и о состоянии инфраструктуры в стране», - считает он.

Впереди еще много всего: подсчет итогов голосования, их утверждение, а потом и работа правительства по определению всех параметров большой стройки.