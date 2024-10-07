Казахстанцы голосовали за вопрос, который повлияет на их жизнь - Шаталов

Референдум
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мажилисмен, политолог Никита Шаталов прокомментировал предварительные данные экзитполов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: parlam.kz

Появились данные экзит-поллов сегодняшнего референдума: все дают цифры около 70% с небольшой разницей, находящейся в зоне статистической погрешности.

«Думаю, итоговые данные ЦИК будут находится в этой зоне – практически три четверти избирателей отдали свои голоса за то, чтобы в Казахстане можно было использовать мирный атом. Это закономерный итог кампании, которую провел Народный штаб за прошедший месяц», - написал он в Telegram.

По его словам, ключевой фактор успеха кампании состоит в том, что за это время удалось перетянуть на свою сторону не определившихся, которых в вопросе АЭС было довольно много – более 20% от общего числа избирателей.

«В своем большинстве это были люди, которые руководствовались эмоциональными аргументами и мифами об атомной энергии. Сказывался элементарный дефицит доступной информации как о самом энергоисточнике, так и о состоянии инфраструктуры в стране», - считает он.

Впереди еще много всего: подсчет итогов голосования, их утверждение, а потом и работа правительства по определению всех параметров большой стройки.

«Сейчас важно то, что референдум состоялся, и казахстанцы получили возможность и опыт голосования не за отдельные вопросы конституционного устройства, а за конкретный вопрос, который физически повлияет на их жизнь в перспективе. Уникальный случай в нашем регионе», - добавил Никита Шаталов.

#АЭС #референдум

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