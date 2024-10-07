Казахстанцы осознали необходимость строительства атомной станции - глава ИЯФ

Мнения , АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава Института ядерной физики Саябек Сахиев прокомментировал предварительные итоги референдума по строительству АЭС, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Inp_kz

По его словам, вчера для Казахстана был исторический день: народ сделал выбор в пользу строительства АЭС в Казахстане, который определит будущее энергетики страны на десятилетия вперед.

«Сотрудники Института ядерной физики активно поддержали реализацию данного проекта, проведя разъяснительную работу в 20 регионах, в которой приняли участие около 13 тысяч человек. Нельзя не отметить позитивную роль Народного штаба, в работе которого я принимал активное участие. Считаю, что задача, поставленная перед нами была выполнена качественно, и народ Казахстана осознал необходимость строительства атомной станции и дальнейшего развития атомной отрасли», - написал он в Telegram.

Он заверил, что институт приложит все усилия для развития этого направления, включая развитие ядерных технологий и подготовку кадров для будущей АЭС.

«У нас есть вся необходимая инфраструктура, включая исследовательский реактор, где студенты и будущие сотрудники атомной станции смогут проходить практику и переподготовку. Мы уверены, что выбор, сделанный гражданами, станет судьбоносным для дальнейшего развития и процветания Казахстана», - добавил Сахиев.

Напомним, что в референдуме приняло участие свыше 7,8 млн человек. Из них более 5,5 млн проголосовали за положительное решение вопроса.

#мнение #АЭС

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