Референдум по АЭС: Озвучены предварительные результаты
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Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, передает Kazpravda.kz
Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %», - сообщили в комиссии.