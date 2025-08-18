Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по гребному слалому завоевала ещё две медали на чемпионате Азии в Сяси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На этот раз спортсмены РК отличились в дисциплине «байдарка-кросс».

Александр Коробов показал второй результат. Екатерина Таранцева поднялась на третью ступень пьедестала.

Напомним, ранее Таранцева была второй в соревнованиях на байдарке-одиночке. Александр Куликов и Анастасия Ананьева взяли «бронзу» (каноэ-одиночке).