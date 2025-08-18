Казахстанцы отличились на ЧА по гребному слалому в Китае
Призерами соревнования стали Александр Коробов и Екатерина Таранцева
Команда Казахстана по гребному слалому завоевала ещё две медали на чемпионате Азии в Сяси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
На этот раз спортсмены РК отличились в дисциплине «байдарка-кросс».
Александр Коробов показал второй результат. Екатерина Таранцева поднялась на третью ступень пьедестала.
Напомним, ранее Таранцева была второй в соревнованиях на байдарке-одиночке. Александр Куликов и Анастасия Ананьева взяли «бронзу» (каноэ-одиночке).