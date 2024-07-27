Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей

При этом в июне рубль к тенге укреплялся, что стало особенно заметным во второй половине месяца, когда из-за санкций против Мосбиржи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

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В июне нетто-продажи (продажи минус покупки) наличной российской валюты в обменных пунктах оказались отрицательными: -8,6 млрд тг, следует из данных Нацбанка РК.

Это значит, что население продало больше рублей, чем купило, причем превышение продаж над покупками стало максимальным по крайней мере с начала 2020 г. Самый серьезный отрицательный спрос пришелся на Астану (-9,9 млрд тг).

Притом в июне рубль к тенге укреплялся, что стало особенно заметным во второй половине месяца, когда из-за санкций против Мосбиржи ЦБ РФ начал устанавливать курс по данным банков.

Нетто-продажи доллара составили 147,4 млрд тг и оказался лишь на 4% ниже, чем в мае. По сравнению с июнем 2023-го чистый спрос вполовину выше.

Нетто-продажи евро в июне выросли м/м на 18% до 20,8 млрд тг. Рост к июню 2023-го – 45%. Так что, выходит, ослабление тенге в июне особенно не сдерживало спрос на твердые валюты – посмотрим, что даст июль.