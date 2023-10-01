Казахстанцы продолжают сбор «урожая медалей» на Азиаде

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Боксер Сагындык Тогамбай в полуфинале уступил хозяину ринга Хану Сюэчжэню из Китая и завоевал третье место.

Еще одну «бронзу» Казахстану принесла по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко.

Боксерша Наталья Богданова, в свою очередь, провела четвертьфинальный бой и победила Цэцэгдари Мягмарсурэн из Монголии.

Богданова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.