Казахстанцы продолжают сбор «урожая медалей» на Азиаде
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Сегодня копилка нашей сборной пополнилась двумя «бронзами», передает Kazpravda.kz.
Боксер Сагындык Тогамбай в полуфинале уступил хозяину ринга Хану Сюэчжэню из Китая и завоевал третье место.
Еще одну «бронзу» Казахстану принесла по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко.
Боксерша Наталья Богданова, в свою очередь, провела четвертьфинальный бой и победила Цэцэгдари Мягмарсурэн из Монголии.
Богданова вышла в полуфинал континентального первенства и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.