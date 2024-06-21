Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Международное сотрудничество, Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Количество рейсов между двумя странами увеличат до 124 в неделю

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В китайском городе Сиань в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китай - Центральная Азия (С5+1) прошли переговоры между авиационными властями Казахстана и Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации

«В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам. Вместе с тем, увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая», –  проинформировали в КГА.

Кроме того, казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань, такие как Санья, Хайкоу и Цюнхай, в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой «свободой воздуха».

По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим «открытое небо», в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени «свободы воздуха».

Также в КГА отметили, что Казахстан стал одной из немногочисленных стран мира, среди которых США и ряд европейских стран, чьи перевозчики получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени «свободы воздуха».

В пресс-службе добавили, что Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, поэтому расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами считается важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества.

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