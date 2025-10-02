Казахстанцы смогут чаще летать в Латвию

100
Дана Аменова
специальный корреспондент

Авиакомпания SCAT Airlines запустит прямое авиасообщение между двумя странами весной 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 октября в Алматы состоялся казахстанско-латвийский бизнес – форум с участием около 50 представителей деловых кругов Казахстана и Латвии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

По данным ведомства, в ходе форума было отмечено, что Казахстан рассматривает Латвию как важного и надежного партнёра, Латвия в свою очередь видит в Казахстан как стратегический мост между Азией и Европой. Форум стал площадкой для обсуждения новые горизонты сотрудничества.

В данное время отмечена положительная динамика в сотрудничестве между Казахстаном и Латвией во всех отраслях транспорта, а экспорт грузов из Казахстана транзитом через латвийские порты Риги, Вентспилса и Лиепа играет ключевую роль в логистической цепочке между Центральной Азией и Европой.

Особое внимание уделили вопросам расширения авиасообщения. Было объявлено, что уже весной 2026 года авиакомпания SCAT Airlines откроет прямой рейс между Казахстаном и Латвией. Этот шаг упростит пассажирские перевозки, укрепит деловые и культурные связи, ускорит реализацию проектов и создаст новые возможности для развития туризма и бизнеса.

Стороны также подчеркнули высокий потенциал железнодорожного сотрудничества, что подтверждается ростом грузоперевозок, и выразили уверенность, что прямое авиасообщение станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений.

Напомним, с 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начала выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям).

