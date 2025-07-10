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Комитет гражданской авиации Минтранспорта на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению международных рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, с 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям).

В настоящее время рейсы в Минск выполняются из Астаны белорусской авиакомпанией «Белавиа» с частотой 4 рейса в неделю.

Таким образом, общее количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Беларусью увеличивается до 6 рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что со второго июля жители СКО смогут улететь в Египет без пересадок — между Петропавловском и Шарм-эль-Шейхом запускается прямой авиарейс.