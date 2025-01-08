Казахстанцы смогут чаще летать в Туркестан

Подробнее об увеличении количества авиарейсов рассказали в Минтранспорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с целью повышения доступности авиаперелетов и стимулирования развития внутреннего туризма авиакомпания QAZAQ AIR запустила два субсидируемых авиарейса в Туркестан с 4 января по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января по маршруту Караганда – Туркестан.

Также с 13 января планируется начать авиаперелеты из Астаны в Туркестан.

Костанай – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и субботам: IQ 361 Костанай (15:00) – Туркестан (17:20), IQ 362 Туркестан (17:50) – Костанай (20:00). Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 31 000 тенге в одну сторону.

Караганда – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю: По понедельникам: IQ 441 Туркестан (09:50) – Караганда (11:40), IQ 442 Караганда (12:20) – Туркестан (14:00).

По средам: IQ 441 Туркестан (12:10) – Караганда (14:00), IQ 442 Караганда (14:40) – Туркестан (16:40) Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 000 тенге в одну сторону.

Астана – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю: По понедельникам: IQ 369 Астана (07:05) – Туркестан (09:05), IQ 370 Туркестан (14:40) – Астана (16:55). По средам: IQ 369 Астана (09:50) – Туркестан (11:40), IQ 370 Туркестан (17:20) – Астана (19:20) Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 17 000 тенге.

В ведомстве напомнили, что при покупке билетов на субсидируемые рейсы детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%.