Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Подписано соответствующее соглашение, которое должно пройти процедуру ратификации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Коллаж: Минтруда

По результатам переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани подписано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанских работников.

– Соглашение направлено на защиту трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих или планирующих работать в Катаре. Оно включает в себя организационные и правовые условия, создающие необходимые условия для трудоустройства и защиты прав трудящихся из Казахстана. В рамках соглашения казахстанцам предоставляется возможность легального трудоустройства на основе заявок работодателей в Катаре, –говорится в сообщении.

Будет создан совместный комитет между Казахстаном и Катаром для координации действий, привлечения квалифицированных рабочих и разрешения трудовых споров. Соглашение требует дальнейшей ратификации в соответствии с национальными процедурами.