Казахстанцы стали чаще посещать поликлиники – Минздрав

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С начала года в Казахстане зарегистрировано более 103 млн посещений поликлиник, что в сравнении с прошлым годом показывает рост на 7%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Число визитов к врачам на уровне поликлиник составило 81,3 млн, а количество посещений пациентов на дому увеличилось на 7,5% и составило 17,5 млн.

Положительная тенденция отмечается и на уровне сельского здравоохранения. Так, число посещений первичных медорганизаций сельскими жителями увеличилось на 3,8 % и составило 41,8 млн визитов, из них более 9 млн посещений на дому.

В частности, если в начале года удельный вес доступности графиков для самозаписи к врачам общей практики был на уровне 20%, то по состоянию на 1 ноября 2024 года этот показатель достиг 89,5%, доступность графиков для самозаписи к узким специалистам повысилась с 4% до 23,4%.

В целях улучшения доступности медицинской помощи ведомство провело анализ и пересмотрело нормативно-правовые акты, стандарты организации оказания медпомощи.

Кроме того, был оптимизирован маршрут пациента, определен четкий алгоритм динамического наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями, перечень анализов и кратность их обследования, введен мультидисциплинарный подход динамического наблюдения пациентов, добавили в министерстве.