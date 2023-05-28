Казахстанцы взяли два золота на  Кубке мира по стендовой стрельбе

Казахстанцы Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко стали золотыми призерами Кубка мира по стендовой стрельбе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Кубок мира по стендовой стрельбе проходит в эти дни в Алматы.

Нашим стрелкам не было равных в миксте, в дисциплине "трап".

Таким образом, копилка сборной Казахстана пополнилась третьей наградой. Ранее Асем Орынбай победила в "ските", потом вместе с Эдуардом Ещенко завоевала серебро среди смешанных пар.

Рейтинговый Кубок мира в Алматы завершится завтра.

Напомним, ранее в Астане на велотреке "Сарыарка" прошли международные соревнования по велоспорту.