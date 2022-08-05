Казахстану нужен рынок стрессовых активов

Комментарий заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Олжаса Кизатова.

Уровень стрессовых активов служит основным индикатором надежности банковской системы и ее способности кредитовать реальный сектор экономики. За последние 5 лет объем стрессовых активов в банковской системе был существенно сокращен и в настоящее время не представляет угрозы для финансовой стабильности сектора. Поэтому главной задачей является развитие рыночных механизмов реализации стрессовых активов.

В данном комментарии вы узнаете о том, как развить рынок стрессовых активов в республике и сделать его ликвидным и привлекательным для инвесторов.

В ежегодном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил, что большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, но исключительно на рыночной основе. Для этого требуется соответствующая законодательная база.

В течение длительного периода времени проблема высокого уровня стрессовых активов препятствовала развитию банковского сектора Казахстана.

Начиная с 2017 года, были предприняты кардинальные меры по снижению стрессовых активов в Казахстане. В результате удалось существенно снизить размер стрессовых активов банковского сектора, оценочно с 2017 года размер стрессовых активов по банковской системе с 7,7 трлн тенге к середине 2022 года снизился до 2,4 трлн тенге.

Большинство проблем, связанных с высоким объемом неработающих активов, накопленных в прошлые годы в банковском секторе, были решены или находятся в процессе урегулирования.

В начале 2021 года приняты регуляторные меры, ограничивающие до 5 лет нахождение стрессовых активов на балансах банков и ОУСА, а также расширены полномочия ОУСА по управлению и списанию проблемных займов, в том числе путем создания совместных с иностранным капиталом предприятий. Данные меры способствуют ускорению процесса оздоровления проблемных активов и дальнейшей их реализации.

Повышению привлекательности стрессовых активов для инвесторов будут способствовать меры, предпринимаемые по результатам независимой оценки качества (AQR), проведенной в 2019-2020 годы, которые указали на необходимость совершенствования практик формирования провизий и оценки залогового имущества.

«В этой связи, банки разработали и согласовали с Агентством планы корректирующих мер по улучшению своих бизнес-процессов», - отмечает Олжас Кизатов. «Также Агентством приняты изменения в регуляторные требования, нацеленные на своевременное и полное формирование провизий банками по своим кредитным портфелям. Данные требования действуют с 2022 года».

Дополнительно к регуляторным мерам была усилена работа с банками с высоким уровнем стрессовых активов, с которыми согласованы индивидуальные планы, предписывающие реализацию мер по поэтапному сокращению стрессовых активов до 0,9 трлн тенге к 2026 году. Указанными банками за счет погашения, реализации залогов, списания и улучшения качества займов планы мероприятий исполнены на 1 трлн тенге или на 55%, в том числе за счет списания проблемных займов на сумму 694 млрд тенге.

Также в этом году с банками заключены индивидуальные планы по снижению текущего уровня проблемных займов физических лиц. Банки планируют охватить мероприятиями по урегулированию порядка 630 тыс. заемщиков, в т.ч. 84,7 тыс. заемщиков, относящихся к социально-уязвимым слоям населения.

В рамках налоговых мер в 2020 году приняты поправки в налоговое законодательство, предусматривающие освобождение юридических лиц от уплаты налогов при списании банком его задолженности, а также снижение расходов по налогам инвесторов, покупающих стрессовые активы у ФПК.

Принятые меры являются частью комплексной работы регулятора по улучшению практик оценки справедливой стоимости активов, требований по работе банков со стрессовыми активами, что в совокупности сформирует адекватную рыночную стоимость и прозрачность сделок.

«По нашим оценкам размер стрессовых активов к середине 2022 года составляет порядка 2,4 трлн тенге или 6,1% от активов банковской системы. Доля неработающих кредитов составила 3,6% или 0,8 трлн. тенге от совокупного ссудного портфеля банковского сектора», - продолжает заместитель Председателя Агентства. «Таким образом, в настоящее время уровень стрессовых активов по банковской системе не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана».

Однако на балансах банков и ОУСА все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий как проблемные кредиты, так и взысканное имущество в виде недвижимости, земельных участков, производственных объектов и оборудования, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

В этой связи, основным приоритетом является развитие ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных условиях. Это будет стимулировать банки более активно снижать уровень стрессовых активов и направлять высвобожденный капитал на кредитование экономики.

Текущий объем стрессовых активов является привлекательным для вхождения на рынок потенциальных инвесторов. Международная практика показывает, что для полноценного функционирования рынка стрессовых активов необходимо устранить ряд регуляторных, налоговых и юридических препятствий, из-за которых образуется ценовой разрыв между спросом и предложением на стрессовые активы.

В 2020-2021 годы Агентством совместно с другими государственными органами с привлечением международных организаций и консультантов проведен экономический и юридический анализ регуляторных, налоговых и правовых препятствий и необходимых условий для создания ликвидного рынка стрессовых активов и выработаны рекомендации по их устранению.

С учетом выработанных рекомендаций Агентством совместно с Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан

в сентябре 2021 года был разработан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», направленный на создание постоянных механизмов очистки финансового сектора от стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот.

4 июля текущего года указанный Закон подписан Главой Государства, его положения будут введены в действие 4 сентября 2022 года.

Казахстану необходимо создать условия для беспрепятственного доступа к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов, заинтересованных в оздоровлении активов и вовлечении их в экономический оборот. Кроме того, казахстанским банкам и микрофинансовым организациям было запрещено уступать права требования по займам любым юридическим лицам, не включенным в список авторизованных покупателей.

Для решения этой проблемы был изучен международный опыт. В частности, в странах ЕС, в целом, нет серьезных ограничений на переуступку или продажу прав требований по займам. Ни продажа займов, ни их переуступка не являются деятельностью, исключительно регулируемых субъектов. Однако, само кредитование и обслуживание займов являются видами деятельности, на которые распространяются требования, обеспечивающие баланс интересов кредиторов и заемщиков.

«В этой связи Законом предусматривается расширение существующего списка уполномоченных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов», - комментирует Олжас Кизатов.

При этом для защиты прав заемщиков – физических лиц, расширение списка лиц, имеющих право приобретать стрессовые активы, будет касаться только проблемных займов, выданных юридическим лицам и проблемных займов, физических лиц для финансирования предпринимательской деятельности, то есть Законом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам.

Инвесторы могут не иметь достаточных знаний о местном рынке стрессовых активов и (или) не располагать необходимыми операционными и техническими ресурсами для обслуживания стрессовых активов. В этой связи ключевую роль в развитии любого рынка стрессовых активов играют «сервисные компании», то есть компании, осуществляющие обслуживание стрессовых активов и оказывающие собственникам стрессовых активов весь спектр услуг, связанных с взысканием просроченной задолженности.

Законом предусматривается создание сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. При продаже неработающих кредитов частным инвесторам внедрение деятельности сервисных компаний является важным, поскольку эти компании будут иметь соответствующий опыт работы и компетенции по работе с проблемными заемщиками.

Сервисные компании будут осуществлять доверительное управление активами, разрабатывать и реализовывать индивидуальные стратегии взыскания и оказывать другие услуги собственникам стрессовых активов.

Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией.

На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций.

Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования Агентства.

Также Законом предусматривается возможность для частных инвесторов самостоятельно управлять крупными корпоративными займами.

Передача кредитов в доверительное управление сервисным компаниям предусмотрена в следующих случаях:

при приобретении небольших займов юридических лиц с задолженностью менее 50 млн тенге;

при приобретении займов индивидуальных предпринимателей;

при приобретении займов нерезидентами.

В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора и сервисные компании распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита.

«К таким ограничениям можно отнести запрет на одностороннее изменение договора; на индексацию обязательств и платежей, выданных в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту; а также на начисление неустойки и.т.д.», - отметил представитель финрегулятора.

Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями. В целях стимулирования банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и микрофинансовых организаций ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот Законом установлен предельный срок (3 года) для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества, то есть стрессового актива в виде имущества перешедшего в собственность банка в счет погашения проблемного кредита.

Другой приоритетной задачей являются создание полноценной инфраструктуры для реализации стрессовых активов и формирование вторичного рынка покупки и продажи стрессовых активов.

Для этого Агентством совместно с Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан при технической поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития реализуется проект по созданию единой платформы по покупке и продаже стрессовых активов, обеспечивающей открытый доступ для всех заинтересованных инвесторов и держателей стрессовых активов.

До конца 2022 года будет определена операционная модель и организация оператор, которая будет в последующем осуществлять техническое сопровождение функционирования электронной платформы. Кроме того, будут определены необходимые законодательные изменения для создания электронной платформы.

«Единая платформа по покупке и продаже стрессовых активов позволит увеличить прозрачность рынка, расширить базу инвесторов, заинтересованных в приобретении стрессовых активов, а также сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов», - подытожил Олжас Кизатов.