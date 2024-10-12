«КазАвтоЖол» сообщил о текущей ситуации на трассах

Транспорт
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Накануне из-за ухудшения погодных условии было приостановлено движение автотранспорта в ряде регионов, передает Kazpravda.kz

Фото: Pixabay.com

12 октября с 08:00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения: «Астана – Петропавловск» км 18–304 (г. Астана – г. Щучинск – г. Кокшетау); «Астана – Петропавловск» км 304–341 (г. Кокшетау – граница СКО); «Кокшетау – Атбасар» км 0–185 (г. Кокшетау – г. Атбасар); «Кокшетау – Рузаевка» км 0–61 (г. Кокшетау – граница СКО); «Обход г. Кокшетау» км 0–18; «Кокшетау – Омск» км 14–50 (г. Кокшетау – граница СКО); «Екатеринбург – Алматы» км 1003–1128 (г. Атбасар – п. Астраханка) и «Астана – Ерейментау – Шидерты» км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области).

Как сообщалось, накануне из-за ухудшения погодных условии было приостановлено движение автотранспорта в ряде регионов Казахстана.

#казахстан #погода #транспорт #закрытие дорог

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