В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах

Транспорт
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Информацию о ситуации можно узнать, позвонив в колл-центр 1403, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

В связи со снегопадом и понижением температуры закрыты дороги для транспорта в ряде регионах Казахстана, сообщает «КазАвтоЖол».

11 октября 17:00 в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана – Петропавловск» (км 18–304), на участке от г. Астана до г. Кокшетау.

С 19:30 закрыто движение на территории Северо-Казахстанской области на следующих участках автомобильных дорог:

- А-1 "Астана – Петропавловск", км 341-367 (от границы Акмолинской области до с. Келлеровка Тайыншинского района);

- А-13 "Кокшетау – Омск", км 50-84 (от границы Акмолинской области до с. Чкалово Тайыншинского района);

- Р-11 "Кокшетау – Рузаевка", км 61-91 (от границы Акмолинской области до с. Саумалколь Айыртауского района).

Оперативная информация об ограничении движения в Акмолинской области

12 октября в 00:00 в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (км 1003-1128), на участке от г. Атбасар до п. Астраханка.

12 октября в 01:30 в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, на участке от г. Астана до гр. Павлодарской области.

12 октября в 01:30 в связи введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, на участке от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию круглые сутки.

#казахстан #похолодание #закрытие дорог

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