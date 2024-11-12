Каждая новостройка – повод для радости

В этом населенном пункте, кстати, есть своя больница.

– Но здание ее построено в 80-е годы прошлого столетия, и с тех пор в нем проводился только текущий ремонт, – рассказала заведующая Алмалинской сельской больницей Макпал Султан. – Оно еще сравнительно крепкое, но морально устарело, и мы очень порадовались, когда нам сообщили новость. Рядом с нашей больницей будут строить типовую амбулаторию на 50 посещений в смену, которую оборудуют по современным стандартам. Но старое здание нынешней больницы не пойдет под снос, после ремонта мы разместим в нем стационар.

В больнице Алмалы на данный момент работают 14 человек, и, конечно, они радуются, что скоро условия для медобслуживания на селе, а здесь порядка 800 жителей, будут значительно улучшены.

Добавим, что в этом же селе Каратальского района области Жетысу планируется строи­тельство Дома культуры и спортивного комплекса. В Алмалы ДК был, но из-за ветхого состояния здания в 2000 году его закрыли, а вскоре и снесли.

«Вместо него в этом году строи­тели начали возведение Дома культуры, – сообщили в пресс-службе акима области. – И в скором времени у сельчан появится свое комфортное место для проведения культурно-массовых мероприятий и организации полезного досуга детей и молодежи». Строительство объекта планируется завершить следующим летом.

– В вашем населенном пункте школа и больница есть, – говорил жителям Алмалы аким области Бейбит Исабаев. – Теперь построим современную врачебную амбулаторию и Дом культуры. Будем ремонтировать в селе внутренние дороги и уделять внимание уличному освещению. Учитывая ваши просьбы, принято решение построить и спорткопмлекс по типовому проекту в соответствии с количеством населения. В целом в первую очередь принимаем меры по улучшению сельской инфраструктуры, на втором этапе уделяем внимание строительству социальных объектов. Теперь необходимо развивать на местах малый и средний бизнес, сельское хозяйство. В этом направлении государственная поддержка тоже оказывается, в том числе в рамках программы «Ауыл аманаты». Населению необходимо пользоваться предоставляемыми возможностями.