Каждый их танец – спектакль

Коллектив был создан в 1974 году, а уже в 1975-м Министерство культуры КазССР присвоило ему высокое звание «Народный». Каждый номер прославленного коллектива – цельное сценическое произведение – яркое, легкое, изящное. И по сей день в танцевальный ансамбль стремятся попасть десятки девочек разного возраста.

В репертуаре ансамбля – танцы многих народов мира, но все же главное для коллектива – пропаганда казахского народного танца. Это направление – целый пласт в творчестве. Многие казахские народные и эстрадные танцы в их исполнении – праздничный «Мереке би», быстрый «Шашу», красиво-романтичный «Аққу», полный лиризма «Құрбылар» и другие – стали классическими образцами народной хореографии.

За полвека ансамблю «Көкшетау» – лауреату различных международных конкурсов и фестивалей – рукоплескали зрители многих зарубежных стран. Конечно, за это время сменилось не одно поколение участниц, причем многие из них остались верными искусству танца и успешно работают сегодня не только в Казахстане, но и за его пределами.

В честь солидного юбилея на главной сцене области – ДК «Көкшетау» – прошел праздничный концерт ансамбля, символично названный «Жарты ғасыр жасаған «Көкшетау». Прог­рамма была составлена из лучших хореографических постановок, созданных в разные годы. Исполняли их участницы и нынешнего, и прошлых составов.

На юбилей известного ансамбля были приглашены и руководители, возглавлявшие коллектив в разные годы. Среди них Марат Куанышбеков (Астана), Елена Болотова (Российская Федерация), Айсулу Омарова (Алматы), а также известные казахстанские балетмейстеры-постановщики, на протяжении ряда лет плодотворно работавшие с ансамблем, – Тойган Изим, Гульнар Саитова и Алмат Шамшиев.

Многие годы народным ансамблем танца «Көкшетау» бессменно руководит обладатель знака «Мәдениет қайраткері» Мадина Тлеулина.