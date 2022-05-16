Каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме - сенатор Нурлан Бекназаров

Сенатор Нурлан Бекназаров посетил город Шымкент, где встретился с преподавательским составом и студентами университета дружбы народов имени Абдумуса Куатбекова. Во время встречи депутат ознакомился с процессом подготовки специалистов технического профиля, высоко оценив проделанную работу в сфере совершенствования сферы образования.

Вместе с тем, Бекназаров обсудил с профессорско-преподавательским составом предстоящий республиканский референдум по изменениям в Конституцию. Бекназаров подчеркнул, что эти перемены будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны.

В свою очередь, коллектив учебного заведения выразил единогласную поддержку в пользу изменений в Конституцию и заявил, что примет активное участие в референдуме.

«Каждый казахстанец имеет возможность принять активное участие в построении успешного будущего нашей страны. Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесет свой вклад в становление нового Казахстана», - сказал Сенатор Нурлан Бекназаров.