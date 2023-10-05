Каждый тенге должен приносить отдачу – Дуйсенова о программе "Ауыл аманаты"

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой прошло совещание по реализации программы «Ауыл аманаты», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В нем приняли участие представители партии AMANAT, министерств сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, ряда акиматов областей.

В ходе мероприятия были заслушаны промежуточные итоги реализации проекта и проблемные вопросы.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов сообщил, что из выделенных на текущий год 100 млрд тенге на сегодня освоено более 51%. Причем некоторые регионы не достигли и 10-процентного уровня. Другие, наоборот, освоив предусмотренный бюджет, приостановили рассмотрение заявок на получение кредитов. К примеру, заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев доложил, что на рассмотрение поступил 141 проект. Выделенных 1,6 млрд тенге оказалось недостаточно. Дополнительная потребность составляет 800 млн тенге.

«Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть этот вопрос в рамках законодательства. Если нет противоречий, то нужно рассмотреть возможность перераспределения средств в те области, где высокий спрос на открытие собственного бизнеса на селе», – отметила Тамара Дуйсенова.

По программе «Ауыл аманаты» сельчанам предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. Однако не все имеют доступ к дешевому займу. Сотрудники бюджетных сфер, учителя и врачи Туркестанской области также изъявляют желание принять участие в проекте. Вместе с тем правила кредитования не предусматривают предоставление кредитов для работников бюджетных организаций. По итогам обсуждения принято решение дополнительно рассмотреть данный вопрос.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что основной целью программы является повышение доходов и улучшение жизни на селе. В этой связи в рамках ее реализации нужно оперативно устранять все возникающие барьеры.

«Каждый тенге должен приносить отдачу сельчанам. Главное для нас – не количество, а качество», – резюмировала Тамара Дуйсенова.