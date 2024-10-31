Каждый выпускник – это история успеха

В Астане прошел Форум-выставка социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни и поддержку лиц с инвалид­ностью. Как считают организаторы, это мероприятие стало важной площадкой для продуктивного диа­лога и сотрудничества между НПО, государственными органами и общественностью.

– Сегодня собрались представители двадцати НПО Казах­стана, которые рассказывают о своих проектах в социальной сфере, связанных с вопросами инвалидности, – говорила директор фонда ITeachMe и внештатный советник министра труда и социальной защиты населения Захира Бегалиева. – Каждый проект – это целая история, которая изменила жизнь людей с инвалидностью в лучшую сторону – от качественного образования и трудоустройства до физической реабилитации и полной социализации в обществе.

Захира Бегалиева также акцентировала внимание на необходимости интеграции социальных инициатив:

– Чтобы мы добились реальных изменений, важна поддерж­ка государства. Бизнес, НПО и государственные структуры должны работать вместе. Сегодня на форуме мы можем обмениваться мнениями, налаживать партнерство, делиться идеями.

Участники форума презентовали свои успешные проекты. Например, Uni Football League, реализуемый фондом «Болашақ», предлагает бесплатные футбольные тренировки для детей с аутизмом и синд­ромом Дауна в девяти городах Казахстана.

– Наши тренировки абсолютно бесплатны, начиная от формы и заканчивая работой тренеров, – пояснил проектный менеджер фонда Алдияр Жиентаев. – Финансирование посту­пает от спонсоров.

На сегодняшний день в рамках проекта в футбол играют 96 детей. Как отмечает Алдияр Жиентаев, в самом начале детям пришлось нелегко. Условно говоря, они даже не знали, в какую сторону нужно пинать мяч.

– Нам говорили, что эти дети не способны играть в футбол и взаимодействовать друг с другом. Но теперь они активно участ­вуют в тренировках и общаются. Это не только физичес­кая активность, но и социальное развитие, которое позволяет им чувствовать себя частью команды, – добавил он.

В числе обсуждаемых прог­рамм были и те, что направлены на создание инклюзивной среды. Речь шла о тьюторстве, сопровождаемом обучении лиц с инвалидностью. Захира Бегалиева подчеркнула, что эти программы помогают не только детям, но и их родителям, предоставляя им поддержку и ресурсы для полноценной жизни.

– У нас нет победителей на этом форуме. Все 20 организаций получат грамоты и статуэтки. Каждый проект имеет свою ценность. Если он принес пользу хотя бы одному человеку, значит, это уже хороший проект, – сказала Захира Бегалиева.

С 2020 года через различные программы ITeachMe прошли обучение больше тысячи студентов, 90% из которых в дальнейшем трудоустроены. Как заявили организаторы, их 44 проекта, 29 хакатонов и 42 курса создают инклюзивное общество и открывают новые возможности для людей с инвалидностью.

– Каждый выпускник – это история успеха. ITeachMe – лидер в развитии цифровых навыков и трудоустройства, движущая сила перемен, – подчеркнула директор фонда. – Важно, чтобы общество узнавало о значимости поддержки людей с инвалидностью и о том, насколько важна филантропия.