КазНУИ официально присвоено имя Куляш Байсеитовой

Решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев
Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Напомним, решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в прошлом году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название «Республиканское государственное учреждение «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой».
Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание ее выдающегося наследия, добавили в министерстве.