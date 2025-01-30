КазНУИ официально присвоено имя Куляш Байсеитовой

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Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Напомним, решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в прошлом году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.

После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название «Республиканское государственное учреждение «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой».

Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание ее выдающегося наследия, добавили в министерстве.