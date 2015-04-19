Происшествия КЧС усилил спасательную группу в Акмолинской области Талгат Исенов

Для борьбы с паводком Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД привлек к спасательным работам в Акмолинской области дополнительные силы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"Пик паводка в регионе наблюдается в пригороде столицы. Мы делаем все возможное для того, чтобы не был подтоплен ни один дом. Спасательные группы усиливаются. За каждым населенным пунктом закреплены спасатели, медработники, пожарные, военнослужащие Национальной гвардии, привлекаются военнослужащие Вооруженных сил, департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, сотрудники фермерских хозяйств", – заявил на брифинге в Астане начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций КЧС Алексей Советов.



Он отметил, что построенная по поручению Президента специальная противопаводковая дамба (находится на реке Есиль) уже третий год спасает от подтопления левобережье столицы.



"В этом году дамба уже удержала 155 миллионов кубических метров талой воды. Напомню, что ее проектный объем – 455 миллионов кубов. Кстати, показатель пропуска воды на Преображенском гидроузле сегодня утром был зафиксирован на отметке 2 090 кубических метров. Вчера показатель равнялся 2 500 кубометров", – сказал Советов.



Комментируя трагедию в одном из населенных пунктов в Карагандинской области, когда погибла пожилая пара, начальник управления сказал, что следственные мероприятия определят обстоятельства смертей: "Но, замечу, что в том селе оповещение проводилось уже с 11-го апреля. 13-го числа, когда был устроен подворовой обход, на заборе их дома висел замок, и на стук никто не откликался. Сейчас проводятся следственные мероприятия".

