КГА предупредил пассажиров аэропорта Астаны

Общество
109

С 1 мая текущего года в столичном аэропорту вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации (КГА)

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В связи с возможным изменением расписания рейсов, пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

«Продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта города Астаны, в рамках которой проведены консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний. Капремонт будет проводится в ночное время. С 1 мая по 24 декабря 2024 года, в период с 22:00 до 06:00 часов местного времени, аэродром города Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов», - говорится в сообщении.

Эта мера  не окажет негативного воздействия на качество услуг. В КГА напомнили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и проведение ее капитального ремонта было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.

Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений.

#ремонт #сроки #аэропорт Астаны

Популярное

Все
Если в сердце живет любовь
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Ержан да Татьяна
Прославил родной Кокшетау
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Массовый сбой произошел в Рунете
Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области
Сердце, отданное Казахстану
Укреплять доверительный диалог
Делая выбор, анализируйте рейтинги
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

«Братишки-угольщики» нарушают правила продажи угля в розниц…
Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД
Глава МВД прокомментировал высказывание депутата маслихата …
Осадки на большей части Казахстана обещают синоптики в нача…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]