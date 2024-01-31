КГА предупредил пассажиров аэропорта Астаны

С 1 мая текущего года в столичном аэропорту вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации (КГА)

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В связи с возможным изменением расписания рейсов, пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

«Продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта города Астаны, в рамках которой проведены консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний. Капремонт будет проводится в ночное время. С 1 мая по 24 декабря 2024 года, в период с 22:00 до 06:00 часов местного времени, аэродром города Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов», - говорится в сообщении.

Эта мера не окажет негативного воздействия на качество услуг. В КГА напомнили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и проведение ее капитального ремонта было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.

Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений.