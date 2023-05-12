Килограммовый ком волос извлекли из желудка ребенка в Таразе

Таразские врачи извлекли из желудка 12-летней девочки ком волос весом более килограмма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Последние 6 месяцев девочку беспокоили частые повторяющиеся боли в животе, снижение аппетита, потеря веса. Лечение в поликлинике у гастроэнтеролога не дало результатов. Тогда мать отвела дочь на консультацию к детскому хирургу Жамбылской областной многопрофильной детской больницы в Таразе, где после специальных обследований (УЗИ, КТ брюшной полости, ФГДЭС) в желудке было обнаружено инородное тело. Девочку срочно госпитализировали.

«К операции приступила операционная бригада квалифицированных специалистов – заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев.

Из желудка 12-летней пациентки было изъято около 1,2 кг инородного тела – трихобезоара (волосяной ком). Квалификация специалистов сыграла важную роль в сохранении целостности желудочно-кишечного тракта без повреждения внутренних органов. Сейчас девочка восстанавливается после операции», – поделились в Минздраве.

По словам матери, у дочери с самого раннего возраста была привычка глотать волосы и шерстяные изделия.

Как уточнили в ведомстве, трихобезоар желудочно-кишечного тракта – очень редкая патология, поэтому является одной из наиболее актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии. Безоары желудка могут вызывать серьезные и опасные для жизни осложнения.