Аида Балаева высказалась о проблемах «Казахфильма»

Культура
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Аменова Дана
Корреспондент

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала в соцсетях о том, как государство собирается поддержать главную киностудию страны, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Cosmo

На своей странице в Facebook Аида Балаева затронула проблемы легендарной киностудии и говорила о развитии сферы отечественной киноиндустрии.

Глава ведомства отметила, что в настоящее время киностудия имеет задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками и ряд других проблем финансового, административного и хозяйственно-инфраструктурного характера. Но самое главное, организация законодательно лишена возможности выйти на самообеспечение и рентабельность.

«В 2019 году право на производство кино было законодательно передано Центру развитию кино. Это не просто лишило «Казахфильм»  его прямых функций, а поставило в один ряд с многочисленными частными студиями, подчинив общим конкурсным правилам. Согласно им киностудия имела право на творческие расходы. Как результат, практика показала, что самые благие намерения дают ожидаемый результат», — сказала она.

По ее словам, судьба киностудии - это судьба всей отечественной киноиндустрии, поэтому профильное ведомство принимает ряд конкретных мер для решения вопросов.

«Во-первых, повышается прозрачность и конкурентность конкурсов, а также эффективность работы комиссии на питчингах. Если ранее проекты заказывались государством, то теперь мы объявили конкурс сценариев по тематическим направлениям. Кроме того, по каждому жанру заявки участников будут оценивать отдельные группы экспертов, тогда как ранее все проекты оценила одна группа. Второй шаг — это планируемые нами поправки в Закон «О кино», которые вновь вернут «Казахфильму» право производить кинопродукцию, организовывать фестивали и осуществлять дубляж продукции. В-третьих, решаются и инфраструктурные проблемы», — пояснила министр.

Она сообщила, что в настоящее время формируются конкурсные процедуры на ремонт двух съемочных павильонов, идет поиск инвесторов, которые вложат финансовые средства в ремонт инфраструктуры и обновления инвентаря киностудии. Инвестор проведет комплексную работу по благоустройству, озеленению и облагораживанию здания и территории киностудии.

«Отдельно скажу о земельном участке, статус которого вызвал общественный резонанс. Участок находится в собственности государства и никакие инсинуации в данном случае неуместны», — отметила глава ведомства.

Аида Балаева подчеркнула, что проблемы «Казахфильма» не оставляют равнодушными казахстанскую общественность. Граждане прекрасно понимают, что кино всегда было и остается одним из главных проводников идеологии, поэтому министерство сделает все для того, чтобы вернуть киностудии былую международную славу, и конечно же, статус флагмана отечественной киноиндустрии.       

 

#проблемы #кино #Аида Балаева #МКИ #Qazaqfilm

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