Кинофестиваль «Евразия»: 70% членов жюри – иностранные эксперты

Кино, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Картины будут оценивать мастера из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Китая, Швеции, России и Марокко

Фото: пресс-служба МКИ РК

Кинофестиваль «Евразия» вновь подтверждает свой статус самого масштабного события Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, в этом году 70% жюри – иностранные эксперты из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Китая, Швеции, России, Марокко, что подчеркивает открытость фестиваля и его значимость для мирового кинематографа.

С 24 по 30 ноября 2024 года в Алматы XVII международный кинофестиваль «Евразия» соберет выдающихся деятелей кино – режиссеров, актеров, сценаристов и зрителей со всего мира. Мероприятие станет уникальной площадкой для обмена профессиональным опытом, обсуждения актуальных тенденций в киноиндустрии и выработки новых подходов к развитию современного кино.

В программе фестиваля два главных конкурса - Международный конкурс возглавляет легенда мирового кино: обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн, Нури Бильге Джейлан. В составе жюри — Рано Шодиева, Нада Ажари Гиллон, казахстанский режиссер Ерлан Нурмухамбетов и кыргызский режиссер Артыкпай Суюндуков.

Конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира возглавляет китайский режиссер Ли Баохуа, известный работами, посвященными культурному наследию. Вместе с ним фильмы оценят Абделила Эль Джаухари, Алексей Тельнов и казахстанский продюсер Жанна Куанышева.

Особенно важно участие жюри НЕТПАК, которое обеспечивает уникальный взгляд на кинематограф стран Азии. В этом году в его составе Нина Кочеляева, Гульбара Толомушова и Андре Рафаэль Иванов.

Призовой фонд фестиваля превышает 20 миллионов тенге, из которых  по 4 миллиона предусмотрены для обладателя Гран-при.

Кинопоказы будут проводиться с 25 по 30 ноября в кинотеатрах Kinopark 11 IMAX Esentai. Вход бесплатный.

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает МКИ РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Информационные партнеры: АО «Хабар», телеканал Qazaqstan, телеканал «НТК», «Европа плюс Казахстан», «Эльдорадио», QazaqGazetteri, EgemenQazaqstan, «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Новое поколение», ORDA, МИА «Казинформ», Arbat Media, El.kz, Baq.kz.

#эксперты #кино #фестиваль #«Евразия»

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