Кинофестиваль «Евразия» станет платформой для новых тенденций в киносфере - Касым-Жомарт Токаев

Кино, Президент
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В Алматы состоялось торжественное открытие XVII Международного кинофестиваля «Евразия». В честь мероприятия глава государства направил участникам поздравительное письмо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: МКИ РК

Поздравление зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

«Это уникальный проект, который представляет нашу культуру всему миру. В этом году празднование приурочено к 110-летию со дня рождения корифея казахстанского кинематографа Шакена Айманова и 90-летию со дня создания киностудии «Казахфильм». Это имеет большое символическое значение. Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, обучает лучшим качествам, тем самым прививая высокую культуру всей нации. Она также укрепляет культурные связи среди абсолютно разных народностей», – говорится в поздравительном письме.

Глава государства также отметил, что в стране придается большое значение поддержке национального кинематографа.

«В Казахстане ведется большая работа по развитию этой отрасли. Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом, не отставая от старшего поколения в своем умении и мастерстве. Наши фильмы участвуют в престижных премиях по всему миру. Верю, что международный кинофестиваль «Евразия» раскроет истинные сердца и откроет путь лучшим проектам. Желаю вам много творений, которые заставят зрителя задуматься о важном и дадут духовную пищу!», — отметил президент.

В свою очередь Аида Балаева отметила, что кинофестиваль «Евразия» является уникальным форумом, ставшим культурным брендом Казахстана и всей Центральной Азии. Она также подчеркнула, что будет продолжена работа по системному развитию отечественной киноиндустрии и совершенствованию законодательной базы.

Международный кинофестиваль «Евразия» пройдет с 24 по 30 ноября. В нем примут участие более 15 стран.

Мероприятие организовано министерством культуры и информации РК и национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В рамках конкурса будут продемонстрированы 12 фильмов из разных стран, представляющих три континента.

Конкурс включает работы из разных стран, от Бангладеш и Южной Кореи до Австрии и Катара. Творческие коллективы из Европы, Азии и Ближнего Востока представят проекты, объединяющие универсальные темы с местным контекстом.

#Токаев #поздравление #кинофестиваль #Балаева

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