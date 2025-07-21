Кинофестиваль «Қорқыт-ата» в этом году проведут в Актау

Кино
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

МКФ «Коркыт-ата», сменяя локации, проводится с 2021 года. Ранее он прошел в Турции и Азербайджане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный кинофестиваль «Қорқыт-ата» в этом году пройдет в Казахстане – в Актау. Об этом было заявлено на встрече представителей Союза кинематографистов Тюркского мира  - TÜRKFİLM, где шла речь о совместном кинопроизводстве между тюркскими государствами, сообщает Kazpravda.kz

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали подчеркнул, что Казахстан готов принять всех участников на этом значимом мероприятии, призванном продемонстрировать культурное единство тюркского мира. 

Он сообщил, что за 6 лет, что существует Центр кино, при поддержке Министерства культуры и информации было реализовано 117 кинопроектов. Из них 72 художественных фильма, 37 документальных и 8 анимационных. Это свидетельствует о качественном росте и профессиональном развитии отечественной киноотрасли. Более 280 фильмов приняли участие в международных кинофестивалях и завоевали 157 наград.

Казахстанские фильмы становятся всё более доступными для широкой аудитории: они демонстрируются на борту самолётов, на стриминг-платформах и телеканалах. «Дни казахского кино» были организованы в Швеции, России, Греции, Франции и других странах. Мероприятия вроде «Декады казахского кино» охватывают регионы Казахстана и способствуют широкому распространению национального кинематографа.

Центр кино открыт к будущим международным совместным проектам, партнёрству и инвестициям. Например, в рамках Каннского кинофестиваля был подписан меморандум о сотрудничестве между национальными киноцентрами Казахстана и Франции. В настоящее время завершается монтаж совместного художественного фильма «Победителей видно на старте». Также в стадии производства находится документальный казахстанско-таиландский фильм «Сказка о морских псах».
 

 

#Актау #кинофестиваль #Қорқыт-ата

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