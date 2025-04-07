Заявки от претендентов принимаются с 7 апреля по 30 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стартовал приём заявок для участия в Программе поддержки молодых экспертов-2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Тема программы – «Новые горизонты экономического и социального развития регионов Казахстана».

«Заявки принимаются с 7 апреля по 30 мая 2025 года. В течение четырех недель вас ждёт насыщенная образовательная программа – тренинги, семинары и мастер-классы от топовых аналитиков Казахстана и зарубежных экспертов, а также менторская поддержка. На основе полученных теоретических и практических знаний и при поддержке менторов участники Программы подготовят аналитический доклад, защита которого пройдет в формате конференции», – говорится в официальном сообщении.

По итогам конференции будет издан электронный сборник докладов. Поскольку предусмотрено участие в онлайн-формате, это отличная возможность для специалистов из всех регионов страны принять участие в программе, независимо от места проживания.

Поощрение финалистов программы:

- Грант в размере 500 000 тенге.

- Включение в кадровый резерв КИСИ.

Подробная информация о требованиях и формах документов доступна на официальном сайте КИСИ.

Заявки принимают по электронной почте - granty.kisi2025@gmail.com. Количество заявок ограничено.