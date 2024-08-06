Китай испытал суперпоезд со скоростью до тысячи километров в час

Транспорт , В мире , Технологии
84
Айман Аманжолова
[email protected]

В будущем это позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Новая сверхскоростная транспортная система на магнитной подушке недавно завершила демонстрационные испытания в провинции Шаньси, что стало очередным достижением в создании поезда на магнитной подушке, который мог бы развить скорость до 1 000 км/ч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Китайская угроза

Испытание проводилось на сверхпроводящем транспортном средстве на магнитной подушке внутри трубопровода протяженностью 2 км в условиях низкого вакуума.

В будущем эта система может быть использована для передвижения между мегаполисами, что позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа.

#Китай #изобретение #испытания #суперпоезд

Популярное

Все
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Заводчане в трех поколениях
Национальные виды спорта становятся все более популярными
В столице строятся студенческие общежития
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
К зиме готовятся на юге
Износ сетей весьма высок
Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно
От этих сумм мороз по коже
Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок
Потери от большой воды компенсируются и гражданам, и бизнесу
Готовясь к паводкам загодя, можно избежать миллиардных вложений
Причина подземных толчков пока неясна
Села – в центре внимания
Senat Open: определились финалисты региона «Запад»
Политика дружбы и добрососедства
Мурал посвятили машиностроителям
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Токаев произвел назначения в своей администрации
Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Президент принял Асламбека Мергалиева
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Этот ролик обжег сердца
Ержан Ертаев возглавил комитет в Министерстве энергетики
Олимпиада в Париже: соревнования по триатлону могут отменить
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Водитель погиб в первом ДТП с Tesla Cybertruck
Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков …
В Бангладеш ввели комендантский час
Виртуальные школьные и льготные проездные карты появятся в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]