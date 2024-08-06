Китай испытал суперпоезд со скоростью до тысячи километров в час

В будущем это позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Новая сверхскоростная транспортная система на магнитной подушке недавно завершила демонстрационные испытания в провинции Шаньси, что стало очередным достижением в создании поезда на магнитной подушке, который мог бы развить скорость до 1 000 км/ч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Китайская угроза

Испытание проводилось на сверхпроводящем транспортном средстве на магнитной подушке внутри трубопровода протяженностью 2 км в условиях низкого вакуума.

В будущем эта система может быть использована для передвижения между мегаполисами, что позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа.