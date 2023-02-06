Китай стремится к автолидерству

Китайская автомобильная промышленность привлекает все больше клиентов, пишет Bloomberg: в ближайшее время страна может выйти на второе место в мире по экспорту пассажирских авто, и это способно перевернуть глобальный автопром и зародить новый этап конкуренции.

Начиная с 2020 года поставки китайских авто за рубеж утроились. В 2022 году Китай экспортировал 2,5 млн гражданских машин. Это лишь на 60 тыс. автомобилей меньше, чем у Германии, экспорт которой в последние годы сокращался. Помимо Германии, Китай уступает только Японии, уже опередив по поставкам автомобилей США и Южную Корею.

Китайские автомобильные бренды вышли на лидерские позиции на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки. В Китае также развивается производство электромобилей. К 2030 году КНР намерена продавать 8 млн автомобилей, что в два раза превышает показатели нынешнего лидера – Японии.