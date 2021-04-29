Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции

Происшествия
Фото: AFP 2021/STR
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход – 5B") вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец), передает Ria.ru.   

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.

Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме.

Модуль под названием "Тяньхэ" – самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр – 4,2 метра. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

По словам заместителя главного конструктора станции Чжу Гуанчэня, если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" можно сравнить с однокомнатной квартирой, то новая станция похожа уже на трехкомнатную – с гостиной, столовой и кладовкой.

В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов), а во время смены экипажа – шесть человек на протяжении десяти дней.

Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023-й. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.

Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо – ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".

Станцию "Тянгун-1" запустили на орбиту 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение научных и прикладных экспериментов.

Популярное

Все
День металлурга
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Косшы: пять лет в статусе города
Встают на крыло
Искусственный дождь
Отличный старт
Золото из Терамо
Дом для культуры
Из сельского клуба – на большую сцену
На Кубке мира в Корее
Раненого филина передали в зоопарк
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
В тройке сильнейших
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Стипендия от Динары
МЧС объявило набор спасателей
В Павлодарской области сельхозземли передадут новым фермерам
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
В гармонии с миром
Работать на опережение
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» в ВКО объединил поэтов и артистов
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку

Читайте также

Полицейские помогли иностранным пассажирам сломавшегося авт…
В области Абай ликвидируют природный пожар в лесном массиве…
Спасатели эвакуировали женщину из горной местности в Алматы
Тело подростка нашли в Каспийском море

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]