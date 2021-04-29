Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход – 5B") вывела на орбиту основной модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец), передает Ria.ru.
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.
Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме.
Модуль под названием "Тяньхэ" – самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр – 4,2 метра. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.
По словам заместителя главного конструктора станции Чжу Гуанчэня, если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" можно сравнить с однокомнатной квартирой, то новая станция похожа уже на трехкомнатную – с гостиной, столовой и кладовкой.
В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов), а во время смены экипажа – шесть человек на протяжении десяти дней.
Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023-й. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.
Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо – ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".
Станцию "Тянгун-1" запустили на орбиту 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.
Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение научных и прикладных экспериментов.
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени (06:23 мск). Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.
Запуск прошел успешно: после отделения от ракеты-носителя модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме.
Модуль под названием "Тяньхэ" – самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр – 4,2 метра. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.
По словам заместителя главного конструктора станции Чжу Гуанчэня, если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" можно сравнить с однокомнатной квартирой, то новая станция похожа уже на трехкомнатную – с гостиной, столовой и кладовкой.
В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему пристыкуются экспериментальные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов), а во время смены экипажа – шесть человек на протяжении десяти дней.
Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023-й. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.
Доставлять тайкунавтов на станцию будут ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", а грузы и топливо – ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовик "Тяньчжоу".
Станцию "Тянгун-1" запустили на орбиту 29 сентября 2011 года. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, создавшей собственную орбитальную станцию. По функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отладки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.
Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение научных и прикладных экспериментов.