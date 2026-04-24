Китай завершил отбор международных партнеров для марсианской миссии

Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Всего на участие в программе было подано 28 заявок

Китайское национальное космическое управление /CNSA/ в пятницу объявило результаты отбора кандидатов на участие в проекте "Тяньвэнь-3", который представляет собой первую китайскую миссию по доставке образцов с Марса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В апреле 2025 года CNSA объявило, что международным партнерам в рамках миссии "Тяньвэнь-3" будет выделено 20 кг полезной нагрузки. После этого CNSA получило 28 заявок.

Из них CNSA, руководствуясь принципами высокой научной ценности, эффективной поддержки миссии, инженерной осуществимости и высокой технологической зрелости, отобрало пять проектов. Об этом сообщили во время церемонии открытия 11-го Дня космонавтики Китая в г. Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.

Запуск миссии "Тяньвэнь-3", являющейся частью китайской программы исследования планет, запланирован ориентировочно на 2028 год. Ее цель - доставить марсианские образцы на Землю примерно в 2031 году.

