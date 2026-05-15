США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в Пекине

Вот пять ключевых моментов, основанных на докладах заседания китайского правительства и представителя Белого дома.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились разработать «конструктивное соглашение между Китаем и США. Отношения стратегической стабильности», согласно официальному отчёту саммита. Пекин будет рассматривать это как руководящую основу на следующие три года и далее, сказал Си Цзиньпин.

Стратегическое позиционирование будет основываться на сотрудничестве и «взвешенной конкуренции» с управляемыми различиями, отметил Си, согласно докладу, при этом подчеркнув, что рамочная структура должна быть преобразована в конкретные действия.

«Это сигнал о периоде «управляемой стабильности», который продлится», — сказал Тяньчэнь Сюй, старший экономист Economist Intelligence Unit. — Хотя трения сохранятся, будет ограничение, и ситуация не выйдет из-под контроля обеих сторон, как это было в 2025 году».

Торговые посланники двух стран достигли «в целом сбалансированных и позитивных результатов» на подготовительном саммите в Южной Корее в среду, сообщил Си. Эту делегацию возглавляли министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифен.

«Обе стороны должны работать вместе, чтобы сохранить этот с трудом достигнутый позитивный импульс», — сказал Си.

Пекин приветствует более глубокое коммерческое взаимодействие со стороны США, сказал он, и «двери Китая будут открыты шире».

Эти заявления прозвучали на фоне того, что более десятка бизнес-лидеров крупнейших американских компаний присоединились к визиту Трампа, включая Илона Маска (Tesla) и Дженсена Хуанга (Nvidia).

Обе стороны должны лучше использовать дипломатические и военные каналы коммуникации, отметил Си. Он также призвал к более глубокому сотрудничеству в экономических и торговых вопросах, сельском хозяйстве и туризме.

Трамп, Си и их команды обсудили пути укрепления экономического сотрудничества, включая расширение доступа американских компаний к рынкам Китая и увеличение китайских инвестиций в американскую промышленность, сообщил представитель Белого дома.

Трамп также призвал Пекин продолжать усилия по увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции, сообщил американский чиновник.

Трамп и Си договорились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для восстановления энергетических потоков через критически важный водный путь, сообщил представитель Белого дома.

Китай также выразил интерес к закупке большего количества американской нефти, чтобы снизить зависимость от ближневосточной нефти.

Обе страны согласились, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, заключил представитель.